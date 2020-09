Rosja: zobacz finał zawodów w biathlonie czołgów [Wideo]

Wczoraj pisaliśmy o niefortunnym wypadku z bronią 9K38 Igła , który miał miejsce na Międzynarodowych Igrzyskach Wojskowych w Rosji. Tym razem na szczęście obyło się bez problemu i finał zawodów w biathlonie czołgów można było śledzić bez niespodzianek. Nie zmienia to jednak faktu, że wideo robi niesamowite wrażenie, o czym możecie przekonać się poniżej:

Finał zawodów w biathlonie czołgów odbył się 5 września w Alabin pod Moskwą. Do tego etapu zmagań dotarły cztery drużyny: z Białorusi, Azerbejdżanu, Rosji i Chin. Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe odbywają się co roku w Rosji, a w 2020 do ich udziału zostało zaproszone ponad 90 państw.