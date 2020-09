Rosja: awaria na pokazie pocisków 9K38 Igła. Zobacz przerażające wideo

System pocisków 9K38 Igła miał zostać zaprezentowany w czasie International Army Games, czyli Międzynarodowych Igrzysk Wojskowych organizowanych co roku w Rosji. W tym czasie odbywają się różne zawody oraz prezentuje się sprzęt wojskowy. W imprezie bierze udział nawet 30 krajów.

Military Fail - BLYAT! 9K38 Igla MANPAD Launch Malfunction Fail 2020

Co to jest 9K38 Igła?

9K38 Igła to rosyjski ręczny, naprowadzany na podczerwień system pocisków ziemia-powietrze . Prace nad pociskiem rozpoczęto jeszcze w 1971 roku i był to zupełnie nowy projekt, nierozwijający rozwiązań znanych z 9M32 Strzała-2.

Pocisk ma masę 10,8 kg i jest długi na 1700 mm, ze średnicą 70 mm; zaś sama wyrzutnia waży 7,15 kg. 9K38 Igła osiąga prędkość go 800 m/s, a zasięg jego rażenia nie przekracza 5000 m. System pocisków Igła oraz Igła-1 został wyeksportowany przez Rosję do ponad 30 krajów świata. Oznaczenie NATO to SA-18 Grouse, SA-16 Gimlet (9K310 Igła-1) oraz SA-N-10 Grouse (Igła-M).