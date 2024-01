Rosja wycofuje międzykontynentalne pociski balistyczne Topol. Ma już następcę

Jak podają rosyjskie media, Władimir Putin zatwierdził wycofanie z eksploatacji pocisków RT-2PM Topol i przedstawił harmonogram wycofania pocisków RT-2PM2 Topol-M , które mają zniknąć z rosyjskiej armii do 2025 roku.

Stare, opracowane jeszcze w czasie zimnej wojny pociski mają już swojego następcę. Jest nim wprowadzany do uzbrojenia od 2010 roku system RS-24 Jars . Co wiadomo o rosyjskiej broni?

Opracowane w latach 70. i przyjęte do służby w połowie lat 80. pociski Topol wprowadziły do rosyjskich sił strategicznych nową jakość. Były pierwszymi na świecie pociskami międzykontynentalnymi , które – zamiast w stacjonarnych silosach albo na pokładzie okrętu podwodnego – mogły być przewożone na wielokołowym, samochodowym podwoziu.

Mobilność systemu utrudniała jego wykrycie i zniszczenie, dając Moskwie solidny atut w globalnej grze atomowych mocarstw. Niewielka celność pocisku Topol ( CEP wynosił 900 m ) była kompensowana przez dużą siłę przenoszonej głowicy o mocy 1 Mt. W latach 90. do służby weszła zmodernizowana, znacznie celniejsza (CEP 200 m) wersja systemu, czyli pociski Topol-M.

Pociski mogą być wystrzeliwane zarówno ze stacjonarnych silosów rakietowych, jak i z pojazdów TEL (Transporter erector launcher) , łączących na jednym podwoziu funkcję transportową, możliwość ustawienia pocisku w pozycji startowej i odpalenia. W porównaniu z pociskami Topol pociski Jars są nie tylko celniejsze, ale także wymagają krótszego przygotowania do startu.

Szacowana celność pocisków Jars to około 200-150 m, a każdy z nich może przenosić od trzech do sześciu (w przypadku głowic o mniejszej sile nawet 10) subgłowic (MIRV), zdolnych do rażenia oddzielnych celów.