Rosja wycofuje rakiety. Koniec epoki Topoli

Informację o wycofaniu rakiet Topol przekazał dowódca strategicznych sił rakietowych Federacji Rosyjskiej generał Siergiej Karakajew. "Koniec epoki dla tej międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwo stałe następuje w kontekście zakończenia procesu przezbrajania w mobilne lądowe systemy rakietowe RS-24 Jars" – czytamy na Defense Romania.

Wycofane rakiety Topol mają być – zdaniem Jurija Solomonowa, projektanta z Moskiewskiego Instytutu Techniki Cieplnej – wykorzystane w przyszłości w cywilnych działaniach. Mowa m.in. o wykorzystaniu Topoli jako rakiet nośnych Start-1, co ma pozwolić Rosji skupić się na rozwoju programów kosmicznych.

Topole odchodzą w zapomnienie

RS-12M Topol to rosyjski pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym klasy ziemia-ziemia, który wykorzystuje trzystopniowy napęd na paliwo stałe. Zaprojektowany przez MITC i produkowany przez WZBM system jest przystosowany do przenoszenia trzech głowic jądrowych MIRV.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Historia rakiet Topol sięga jeszcze lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to w 1997 r. ogłoszono ich gotowość do służby. Masa startowa pojedynczego pocisku sięga 47 t, a jego wymiary to niespełna 23 m długości przy niemal 2 m średnicy. Silniki pozwalają rozpędzić rakietę do prędkości 7320 m/s, dzięki czemu możliwe jest pokonanie nawet 11 tys. km po odpaleniu. Warto podkreślić, że Topol jest uznawany za jeden z najbardziej precyzyjnych pocisków międzykontynentalnych produkcji rosyjskiej (celność CEP na poziomie 350 m).

Zobacz także : Tego się nie spodziewali. Niemcy zaskakują Ukraińców

Wycofywana właśnie broń ma być zastąpiona nowszymi, pozostającymi w służbie od 2010 r. pociskami balistycznymi RS-24 Jars. To z kolei broń, która zgodnie z planami, ma być użytkowana do 2050 r. Pocisk Jars jest – jak podaje Defense Romania – bronią, która wymaga krótszego czasu na przygotowanie do ataku w porównaniu ze starszym RS-12M Topol.

Jars może przenosić od trzech do sześciu niezależnych głowic atomowych MIRV o mocy do 300 kt każda. Zasięg pocisku jest zbliżony do RS-12M Topol i wynosi ok. 11 tys. km. Oznacza to, że Jars również może atakować cele w lotach międzykontynentalnych. Jego długość z głowicą wynosi ok. 23 m, natomiast średnica to dokładnie 1,86 m. Na tle pocisku Topol, Jars osiąga lepszą celność (naprowadzanie bezwładnościowe i GLONASS) na poziomie CEP: 250 m.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski