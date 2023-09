Rosja straciła śmigłowiec w niewyjaśnionych okolicznościach. To kolejny Ka-52

Od początku wojny w Ukrainie Rosjanie w różnych okolicznościach stracili kilkanaście egzemplarzy śmigłowców Ka-52 Alligator. Według Militarny - ponad 40 sztuk. Z najnowszych doniesień wynika, że do listy maszyn, które nie wzbiją się już w powietrze, należy dopisać kolejny śmigłowiec. Jak donosi ukraiński serwis, do zdarzenia miało dojść 1 września. Ka-52 miał awarię podczas lotu, a do zdarzenia doszło w warunkach niebojowych.