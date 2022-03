Rosja stosuje biały fosfor. Sprawia niewyobrażalne cierpienie

Rosjanie używają do tego celu amunicji kasetowej , której użycie w terenie miejskim jest niczym innym zbrodnią wojenną podobnie jak wykorzystanie broni termobarycznej . Dzisiaj jednak pojawiły się dowody wskazujące na wykorzystanie przez Rosjan amunicji z białym fosforem w okolicy miejscowości Popasna położonej w obwodzie ługańskim .

Biały fosfor ze względu na swoją wysoką reaktywność ulega samozapłonowi w przypadku kontaktu z tlenem, co widać na powyższym nagraniu. Ponadto potrafi palić się w temperaturze przewyższającej 1000 stopni Celsjusza nawet pod wodą, a jedynym ratunkiem dla człowieka jest po prostu wycięcie części ciała zawierającej palącą się substancję.

Jakby tego było mało, to spalający się biały fosfor wydziela silnie toksyczny i żrący gaz dekatlenek tetrafosforu, który doskonale rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas fosforowy. Jeśli człowiek przebywający na danym obszarze ktoś przetrwa ostrzał i nie spłonie żywcem, to czeka go powolna agonia wywołana chmurą żrącego gazu rozpuszczającą m.in. płuca (dotyczy szczególnie terenów zamkniętych).