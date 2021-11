Rosja. Siły powietrzne otrzymają samoloty z zaawansowaną bronią

Według zapowiedzi do 2024 r. rosyjskie siły powietrzne otrzymają 22 myśliwce wielozadaniowe piątej generacji Su-57. Samoloty te są przedstawiane przez Rosję jako odpowiedź na amerykańskie F-35. Siły Powietrzno-Kosmiczne mają otrzymać pierwsze pięć myśliwców do końca br. Kolejne 16 samolotów Su-57 będzie produkowanych w latach 2022-2024. Docelowo do końca 2028 r. Moskwa zamierza wzbogacić się o 76 maszyn tego typu.