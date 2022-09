To pierwsze takie trofeum Ukraińców. Porzuciła je elitarna rosyjska jednostka

Czołg T-90M Proryw to najnowsza, rosyjska modernizacja czołgu T-90. Jak informuje serwis Defence Express, powołując się na dane typu open source, Rosja wyprodukowała tylko 20 sztuk tych maszyn przed wybuchem wojny w Ukrainie. Czołgi trafiły do 2. Gwardyjskiej Tamańskiej Dywizji im. Michaiła Kalinina, uznawanej za jedną z najlepszych rosyjskich jednostek pancernych.

Właśnie dlatego to wartościowe trofeum, "które wystawi na próbę rosyjskie "najnowocześniejsze" technologie". Ukraińcy będą mogli dowiedzieć się nieco więcej o samej konstrukcji, a także znaleźć skuteczniejsze środki walki z T-90M . Dodatkowo, jak podkreśla Defence Express, zyskają wiedzę o zagranicznych, importowanych komponentach, które trafiają do maszyn. Pozwoli to na ewentualną blokadę ich dostaw do Rosji.

T-90M Proryw to jedne z najnowocześniejszych rosyjskich czołgów w rosyjskim arsenale, produkowany przez Urałwagonzawod. Jak informował już Adam Gaafar, czołg zmodernizowano w ramach rosyjskiego programu Proryw-3 (pol. "Przełom-3") i wprowadzono do służby w 2020 r. W porównaniu do T-90 zyskał on ulepszony pancerz. Zastosowano w nim pancerz reaktywny Relikt (ERA) zamiast pancerza Kontakt-5. Dodatkowo wyposażono go w gumowe osłony boczne ze wbudowanymi płytami pancernymi, co zwiększa jego ochronę przed różnymi rodzajami broni przeciwpancernej.