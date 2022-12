Rosja rozmieściła na Białorusi samolot wczesnego ostrzegania? Nagranie pokazuje A-50U

W sieci zaczęły pojawiać się nagrania, które rzekomo dowodzą, że Rosja rozmieściła na Białorusi samolot wczesnego ostrzegania. A-50U, bo o niego chodzi, już wcześniej pojawiał się nad Białorusią. Jego wizyty były wówczas potwierdzane przez tamtejsze ministerstwo obrony. Wyjaśniamy, co to za samolot i do czego jest wykorzystywany.