Rosja przeznaczy 9 mld rubli na rakiety powietrze-ziemia typu S-8

Nie wiadomo, o jaką liczbę rakiet chodzi w obu przypadkach, ale mają być one dostarczone w ciągu najbliższych 3 lat. W obu przypadkach chodzi o rakiety niekierowane 80 mm typu S-8KOM o wydłużonym czasie spalania paliwa i głowicą odłamkowo-kumulacyjną.

S-8 to broń rakietowa opracowana przez radzieckie siły powietrzne do użytku w samolotach wojskowych. Pozostaje w służbie rosyjskich sił powietrznych i różnych klientów eksportowych. Opracowany w latach siedemdziesiątych S-8 używana jest przez myśliwce bombowce i helikoptery.

System wszedł do służby w 1984 roku i jest produkowany w różnych podtypach z różnymi głowicami, w tym przeciwpancernymi HEAT, odłamkami odłamkowo-burzącymi, dymnymi i zapalającymi. Zasięg wynosi od 2 do 4 kilometrów.

Rakiety typu S-8KOM są przez Rosję powszechnie stosowane np. w czasie działań operacyjnych w Syrii. To obok działek podstawowych najbardziej rozpowszechnione uzbrojenie rosyjskich sił zbrojnych, więc ostatnia aktywność (chociażby we wspomnianej Syrii) mogła doprowadzić do uszczuplenia się zapasów magazynowych.