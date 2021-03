Białoruś planuje testy systemu rakietowego Polonez. Pociski dolecą do 300 km

Polonez trafił do 336. Brygady Artylerii Rakietowej w 2016 roku i jest efektem kooperacji z Chinami. Jego podstawowe uzbrojenie, pociski 301 mm, mają zasięg 200 km, a wyrzutnia wyposażona została w 8 takich rakiet . Każda z nich może obierać odrębny cel.

Jeszcze w 2017 roku Białoruś informowała, że przygotowuje się do testów pocisków o zasięgu do 300 km. Teraz planowane są pełnoskalowe testy w locie. Do przeprowadzenia ich konieczny jest odpowiedni poligon, więc testy muszą odbyć się za granicą. Prawdopodobnie będą miały miejsce w Rosji, na Ukrainie lub w Chinach.