Rosja przetrzymuje japońskich rybaków. Tokio reaguje

Japonia zażądała natychmiastowego zwolnienia marynarzy zatrzymanych przez Rosję. Według Tokio, japońscy rybacy prowadzili połów ośmiornic i postępowali zgodnie z prawem.

Zatrzymanie pięciu japońskich kutrów miało miejsce we wtorek, w pobliżu czterech wysp należących do archipelagu Kuryli, które Rosjanie zajęli pod koniec II wojny światowej. Japonia do dzisiejszego dnia uważa te terytoria za swoje.