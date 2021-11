"Rosja potrzebuje blitzkriegu". Ekspert o ewentualnej wojnie z Ukrainą

Jego zdaniem Putin dopuścił się właściwie anszlusu Białorusi i Alaksandr Łukaszenka jest gotów uczestniczyć w każdej wojnie, w którą wciągnie go Kreml. Odnosząc się do informacji Bloomberga, z których wynika, że Rosja zaangażuje w konflikt na Ukrainie 100 tysięcy żołnierzy, rozmówca radia wspomniał o dodatkowych czterech dywizjach powietrznodesantowych znajdujących się bardzo blisko granic. Zaznaczył, że są one gotowe do szybkiego przerzutu.