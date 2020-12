Rosja. Pierwszy seryjny Su-57 wszedł do służby

Samolot może wykonać tzw. kobrę (kobrę Pugaczowa ), która polega na podniesieniu nosa samolotu do góry, przekraczając kąt 90 stopni podczas lotu do przodu. Takim manewr jest możliwy w samolotach wyposażonych w silniki ze sterowaniem wektorem ciągu. W Su-57 taką zdolność zapewniają silniki izdielije-117 i izdielije-30.

Su-57 mają być przystosowane do wykorzystywania rakiet hipersonicznych kinżał. Będzie to drugi obok Migów 31 rosyjski samolot zdolny do przenoszenia tych rakiet. Mogą one osiągać prędkość 10-krotności prędkości dźwięku.