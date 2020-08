Rosja. Naukowcy odkryli szczątki mamuta. Mają co najmniej 10 tysięcy lat

Wśród szczątek znalazły się m.in. fragmenty czaszki, żeber i kości przednich nóg. Naukowcy nadal nie odnaleźli ciosów mamuta. - Szczątki mamuta mają co najmniej 10 tysięcy lat . Według naszych szacunków, zwierze miało około 15-25 lat. Nie można nazwać go małym mamutem, był dojrzalszy. Biorąc pod uwagę, że przeciętne mamuty żyły 60 lat, sądzimy, że ten był nastoletni - zaznaczył Frolov.

To kolejne tego typu znalezisko. Do podobnych odkryć dochodzi na Syberii coraz częściej. Jest to możliwe ze względu na zmiany klimatu i związane z nimi topnienie wiecznej zmarzliny.