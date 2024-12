Pracują nad nim od lat. Nigdy nie widziano, żeby ten samolot latał

W 2013 r. Iran zaprezentował myśliwiec piątej generacji Qaher F-313, który wzbudził wiele sceptycyzmu. Twierdzono, że przewyższa amerykańskie modele, ale eksperci mieli wątpliwości co do jego możliwości - w tym m.in. przenoszenia dwóch 1-tonowych bomb i sześciu rakiet PL-12 - czytamy.

Wątpliwości wzbudzały także zdjęcia kabiny z prędkościomierzem wyskalowanym do 280 węzłów (ok. 520 km/h) i wyposażeniem typowym dla małych samolotów cywilnych. Problemem samolotu Qaher F-313 było to, że nigdy nie został pokazany w locie, a jedynie na wystawach. W 2017 r. minister obrony Iranu ogłosił zakończenie prac nad samolotem, ale w 2023 r. poinformowano, że przekształcono go w drona.