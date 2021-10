Rosja i Chiny łączą siły. To pierwsze takie działania w historii

Okręty należące do Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA), które uczestniczyły w manewrach to niszczyciel typu 055 Nanchang, niszczyciel typu 052D Kunming, fregaty typu 054A Binzhou i Liuzhou oraz statek zaopatrzenia typu 903A Dongpinghu. Niszczyciel Typ 055 Nanchang 101 po raz pierwszy dołącza do ćwiczeń z zagraniczną marynarką wojenną.