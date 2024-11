Meteoryt zdradza, kiedy na Marsie była ciekła woda

Nieznana jest dokładna data odkrycia meteorytu Lafayette. Został znaleziony gdzieś w West Lafayette, miejscowości w USA, gdzie mieści się Purdue University. Stąd też jego nazwa. W jakiś sposób trafił do szuflady jednego z biurek wydziału biologii, gdzie w 1931 roku znaleźli go naukowcy. Gdy uczeni zaczęli badać kawałek skały odkryli, że wszedł on w interakcje z ciekłą wodą na Marsie. Jednak wówczas nie byli w stanie ustalić, kiedy ta interakcja miała miejsce. Ale udało się to w nowych badaniach. Międzynarodowa grupa naukowców zdołała określić wiek minerałów w meteorycie Lafayette, które powstały, gdy na Marsie istniała ciekła woda.