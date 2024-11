Szósty start SpaceX Starship. Jak oglądać i czego się spodziewać

Firma SpaceX, należąca do Elona Muska, to obecnie ważny gracz w dziedzinie eksploracji kosmosu. Ich statki kosmiczne dostarczają ludzi i zasoby na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Olbrzymia rakieta SpaceX Starship ma być natomiast przełomowa. Jej wysokość to aż 120 metrów. To niemal pół Titanica lub prawie dwa Jumbo Jety (Boeing 747) ustawione jeden na drugim.

Rakieta składa się z dwóch elementów. U szczytu znajduje się statek kosmiczny Starship. Za wyniesienie go na odpowiednią wysokość odpowiada najpotężniejszy booster w historii. Nie bez powodu SpaceX nazwało go "Super Heavy". Górny stopień rakiety oddzieli się po kilku minutach lotu, wchodząc na orbitę. Po około godzinie lot zakończy się w Oceanie Indyjskim.

Booster Super Heavy wróci na miejsce startu, gdzie ma zostać "złapany" przez ramiona zamontowane na wieży startowej. Będzie to druga taka próba w historii. W książce Waltera Isaacsona Elon Musk porównuje złapanie spadającego boostera do próby łapania lecącej muchy za pomocą pałeczek do sushi. Nie jest to więc niemożliwe, co często motywuje Elona do tworzenia kolejnych przełomowych rozwiązań i nowych technologii.