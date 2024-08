Robot-rekin wielorybi z Chin. Pierwszy taki projekt na świecie

Jak podaje serwis CGTN robot-rekin, będący wynikiem zaawansowanej technologii bionicznej, nie tylko pływa, skręca i unosi się na wodzie, ale potrafi także nurkować, a nawet poruszać paszczą. "To największa bioniczna ryba, jaką do tej pory stworzyliśmy" – powiedział Gao Chao, projektant robota, pracujący w biurze badań nad technologią napędu podwodnego w firmie Shenyang Aerospace Xinguang Group. Dodał również, że jest to pierwszy na świecie robot, który z taką precyzją odwzorowuje rybę nie tylko w ruchu, ale także posiada charakterystyczne dla niej cętki.