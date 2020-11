Robo-psy zaczynają służbę wojskową

Robotyczny pies Ghost będzie pierwszym tego typu robotem pełniącym służbę w amerykańskich siłach zbrojnych. US Air Force "zatrudni" roboty do ochrony i monitoringu lotnisk. Pierwszą jednostką, w której porządku będą pilnować robo-psy będzie Tyndall Air Force Base na Florydzie.

Psy roboty nie będą uzbrojone, będą pełniły jedynie rolę obserwacyjną. Będą poruszały się po wcześniej zaprogramowanej trasie. Obraz z kamer zamontowanych na robocie będzie na żywo przekazywany do centrum kontroli. Tam operator, dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości, będzie widział dokładnie to samo, co widzi pies. Dodatkowo operator będzie mógł w każdym momencie przejąć kontrolę nad poruszaniem się psa.