Remdesivir - pierwszy zatwierdzony lek na koronawirusa. Na listę trafią również inne

Jak podaje Reuters, remdesivir został oficjalnie zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków, jako skuteczna pomoc w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Chociaż cześć badań dotyczących skuteczności leku zakończyła się fiaskiem , to międzynarodowe testy potwierdziły, ż lek o 31 proc. skraca czas potrzebny na powrót do zdrowia.

Guido Rasi potwierdził, że remdesivir zostanie zatwierdzony do użycia w trybie przyspieszonym, zanim nastąpi jego pełna autoryzacja. Tym sposobem Europejska Agencja Leków ma nadzieję dać lekarzom kolejne narzędzie do walki z COVID-19. Remdesivir to lek przeciwwirusowy opracowany w USA przez firmę Gilaed Sciences.