Lek na koronawirusa w Polsce? Remdesivir trafi do kilku placówek w kraju

Koronawirus nie przestaje martwić mieszkańców całego świata. W trakcie oczekiwań na szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2, naukowcy robią wszystko co w ich mocy, aby znaleźć skuteczne rozwiązania w walce z COVID-19. Jednym z nich są leki, które mogą odegrać kluczową rolę w zahamowaniu rozwoju choroby.

Najnowsze badania amerykańskich naukowców dają nadzieję, że jednym z leków, które mogą być zbawienne podczas hospitalizacji zarażonych pacjentów jest Remdesivir. - Jest bardzo silnym inhibitorem polimerazy koronawirusa, a jeśli celujesz w polimerazę, wirus nie może się rozprzestrzeniać, więc jest to bardzo logiczny cel w leczeniu - wyjaśnia Matthias Götte, kierownik mikrobiologii medycznej i immunologii na Uniwersytecie Alberty w Kanadzie.

Wcześniej w artykule opublikowanym w "New England Journal of Medicine" poinformowano, że lek opracowany w 2014 roku w celu zwalczania epidemii wirusa Ebola, poprawił wyniki u osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Naukowcy z Cedars-Sinai Medical Center stwierdzili, że ponad dwie trzecie z 53 ciężko chorych pacjentów po podaniu Remdesiviru poczuło się znacznie lepiej. Teraz lek ma trafić również do polskich placówek.