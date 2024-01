Rakieta Elona Muska z polskim ładunkiem. Można umieścić na nim własne nazwisko

Osoba, która ją wygra, otrzyma zaproszenie do CBK PAN na prezentację GLOWS , a jej nazwisko zostanie wygrawerowane na obudowie aparatury. Aukcja zakończy się 25 stycznia.

GLOWS (GLObal solar Wind Structure) to jeden z dziesięciu instrumentów naukowych, jakie w 2025 roku wyruszą na kosmiczną misję wraz z sondą IMAP . Zaprojektowany i zbudowany całkowicie w Polsce sprzęt ma służyć do obserwacji fluorescencyjnej poświaty heliosferycznej wodoru w Układzie Słonecznym.

W praktyce oznacza to badanie zależności strumienia wiatru słonecznego od szerokości heliograficznej (współrzędna na globusie słonecznym, określająca położenie pomiędzy biegunami Słońca) i rozkładu w przestrzeni międzyplanetarnej wodoru międzygwiazdowego.

Budowa tego urządzenia przebiegała wieloetapowo. Najpierw zespół specjalistów z NASA ocenił polski projekt (Critical Designe Review), później zbudowano egzemplarze testowe, a po zakończonych powodzeniem testach w 2022 roku ruszyła budowa instrumentu lotnego, który trafi do sondy kosmicznej.

Sonda podąży następnie do punktu libracyjnego L1 (punkt Lagrange’a) układu Ziemia – Słońce. To punkt w przestrzeni, gdzie oddziaływania grawitacyjne naszej planety i Słońca równoważą się. W rezultacie obiekt znajdujący się w tym miejscu i mający parametry ruchu zbliżone do L1, pozostaje nieruchomy względem Ziemi i Słońca.