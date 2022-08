Wiatr słoneczny zbliża się do Ziemi. Oto czego powinniśmy się spodziewać

Do tego momentu zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz możemy zaobserwować wiele zjawisk słonecznych. Z najnowszych doniesień ekspertów, w tym serwisu Space Weather, który na bieżąco monitoruje kosmiczną pogodę, wynika, że w Ziemię może uderzyć wiatr słoneczny . Jest to strumień plazmy wypływający ze Słońca , składający się głównie z protonów, elektronów i cząstek alfa.

Jak donosi Space Weather, jest to strumień o dużej prędkości, który powstał za sprawą dziury w atmosferze słonecznej. Najprawdopodobniej dotrze do Ziemi 9 sierpnia, chociaż prognozy brytyjskiego narodowego serwisu meteorologicznego Met Office nie wykluczają, że zdarzy się to 8 sierpnia, a wiatr słoneczny będzie poruszał się z prędkością około 550-600 km/s.