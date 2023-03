"Radioaktywne tsunami" Kim Dzong Una. Korea Północna chwali się nowym dronem

Autonomiczny pojazd podwodny (AUV) miał być wystrzelony 21 marca. Odbył podwodny rejs na wyznaczonych kursach, na głębokościach od 80 do 15 m, który trwał 59 godzin i 12 minut. Po dwóch dniach od zwodowania drona doszło do detonacji jego ładunku w pobliżu symulowanego celu niedaleko zatoki Hongwon. KCNA uważa, że dron może wytworzyć radioaktywne tsunami.

BBC podkreśla, że wiele wskazuje na to, że północnokoreański dron jest podobny do rosyjskich torped Posejdon. Jest to broń, którą od lat Moskwa straszy świat, zapowiadając możliwość wywołania "atomowego tsunami". Eksperci krytycznie odnoszą się do tych sensacji, tak samo jak do ostatnich doniesień z Korei Północnej. Prof. Leif-Eric Easley z Ewha Womans University w Seulu, cytowany przez CNN, zaznaczył, że Pjongjang nie przedstawił żadnych dowodów na istnienie dronów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.