Radioaktywna chmura z Czarnobyla nad Polską? Synoptycy z IMGW zabrali głos

Radioaktywna chmura z Czarnobyla dotarła do Polski? Nic bardziej mylnego. Fałszywa informacja zdążyła jednak trafić do sieci, co poskutkowało niepokojem mieszkańców naszego kraju. Synoptycy z IMGW uspokajają i wyjaśniają, co odpowiada za niecodzienne zjawisko na niebie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Chmura nad Polską efektem pożaru w Czarnobylu? Synoptycy zabrali głos (Windy.com)