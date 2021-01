QAnon. Zobacz, w co wierzą zwolennicy Trumpa, którzy zaatakowali Kapitol

Zwolennicy QAnon wierzą, że sekretny, satanistyczny kult pedofilów kontroluje amerykański rząd i wpływa na światowych liderów. Mają do niego należeć do niego m.in. Barack Obama , Hilary Clinton, George Soros i rodzina Rotschildów. To między innymi ta teoria doprowadziła w 2016 roku do strzelaniny w jednej z waszyngtońskich pizzerii . Napastnik był przekonany, że znajduje się w niej klub pedofilów prowadzony przez Clinton. Wszystkiego "dowiedział się" oczywiście z sieci.

Hasłem zwolenników QAnonjest "gdzie idzie jeden, idziemy wszyscy" (where we go one, we go all). Uważają się oni za ostatnich obrońców demokracji, która jest według nich zagrożona zarówno przez partię Demokratów, jak i media tradycyjne oraz społecznościowe, a także przez partię Republikańską po tym, jak jej członkowie nie chcieli bronić Donalda Trumpa po przegranych wyborach.