QAnon - tak naciąganej teorii jeszcze nie słyszeliście

Początki QAnon

Teorie spiskowe QAnon

Kim jest QAnon?

Większość teorii QAnon nie ma potwierdzenia w faktach, a realne wydarzenia są dostosowywane przez jej zwolenników do już istniejących podejrzeń. Od pierwszego kontaktu QAnona nadal nie wiadomo, kim on jest. Niektórzy jego sympatycy twierdzą, że jest to osoba z kręgu Donalda Trumpa, inni, że jest to grupa osób ulokowana w administracji rządowej.

QAnon i otoczenie Trumpa

Jednak największym wydarzeniem związanym z teorią było wideo, jakie opublikował Micheal Flynn, doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego. Na udostępnionym przez niego nagraniu wygłasza motto zwolenników QAnon brzmiące "Gdzie idzie jeden z nas, idziemy wszyscy" (Where we go one, we go all). Prawnik Flynna twierdził później, że nie miało to związku z ruchem QAnon, a jest to po prostu fraza znajdująca się na dzwonie łodzi żaglowej Johna F. Kennedy'ego.