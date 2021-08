Putin zabrał głos ws. Afganistanu. Wzywa do "unormowania sytuacji"

Apel Putina

Prezydent Rosji wezwał jednocześnie pozostałe państwa do wspólnego działania. Myślę, że to jest lekcja Afganistanu i my, wspólnie z innymi partnerami, ze Stanami Zjednoczonymi, z państwami europejskimi (…) musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby skonsolidować wysiłki na rzecz wsparcia narodu afgańskiego, normalizacji sytuacji w tym kraju, i nawiązać z nim dobrosąsiedzkie stosunki – powiedział.