Afgańczycy wciąż walczą. Ruch oporu odbił ziemie talibom

"Piszę z Doliny Pandższiru, gotowy do pójścia w ślady mojego ojca, z mudżahedinami przygotowanymi, by raz jeszcze zmierzyć się z talibami" - przekazał Masud. Dodał, że on i jego ludzie mają zapasy broni i amunicji, które gromadzili od dawna, ponieważ wiedzieli, że "ten dzień (konfrontacji z talibami - red.) nadejdzie".