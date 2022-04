Putin wyciąga ręce po Księżyc. "Wznowimy program księżycowy"

Statek nowej generacji odnosi się prawdopodobnie do statku kosmicznego "Orzeł", który byłby w stanie wynosić kosmonautów na niską orbitę okołoziemską oraz na Księżyc. Problem w tym, że Orzeł jest opracowywany od prawie dwóch dekad i prawdopodobnie jeszcze wiele lat minie, zanim rozwinie skrzydła. Natomiast holownik kosmiczny z napędem jądrowym to koncepcja, której uruchomienie jest odległe o lata, a najprawdopodobniej nawet o całe dziesięciolecia.

Pozostaje więc program księżycowy, o którym wspomniał Putin. Ma on na myśli serię trzech misji planowanych do wysłania na Księżyc: Łuna 25, Łuna 26 i Łuna 27. Te misje również są w fazie planowania od bardzo dawna. Łuna 25 miała wystartować na rakiecie Sojuz dekadę temu, a jej obecna data startu to sierpień 2022 roku.