Putin ma problem. Stracił więcej samolotów niż ZSRR w 10 lat

Su-35S to jeden z najnowocześniejszych rosyjskich myśliwców. Maszyny te są wariantami samolotów Su-27, czyli myśliwców przechwytujących, wykorzystywanych również do zapewnienia przewagi powietrznej. Su-35S jest w stanie wykrywać cele z odległości ponad 400 kilometrów i może śledzić do 30 celów jednocześnie.