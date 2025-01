"Polska pułapka" Ukraińców. Rosjanie dali się nabrać

Makiety wojskowego różnego rodzaju nie są niczym nowym. Korzystają z nich zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy, aby zmylić swojego przeciwnika i zachęcić go do marnowania amunicji podczas ataków na cele o marginalnym znaczeniu. Przykładowo, w Ukrainie pojawiają się dmuchane makiety HIMARS-ów, czołgów abrams , czy myśliwców F-16. Wiele z nich wyposażonych jest we wbudowane systemy ogrzewania, które oszukują termowizję wroga.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy trzeciej generacji, będący rozwinięciem modelu Leopard 2. Jego masa bojowa wynosi około 55,15 tony. Napędzany jest 12-cylindrowym silnikiem MTU MB 873 Ka 501 o mocy 1500 KM, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej do 72 km/h na drodze i 56 km/h w terenie. Zasięg operacyjny czołgu to około 550 km na drodze.