Ptaki spadają z nieba w USA. Masowo umierają

Tyranówki, jaskółki i lasówki to gatunki, których przedstawiciele "zaczęły spadać z nieba" – mowa tu o masowym wymieraniu ptaków w stanach Nowy Meksyk, Kolorado, Teksas, Arizona i innych dalej na północ, aż do Nebraski. Według Marthy Desmond, profesor na wydziale biologii New Mexico State University, śmierć ponieść mogły już setki tysięcy tych stworzeń.