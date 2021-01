Pszczoły nie dosypiają. Naukowcy ostrzegają przed konsekwencjami

Najnowsze badania potwierdzają, że typowe pestycydy powstrzymują pszczoły i muchy przed spokojnym snem. W związku z tym naukowcy wzywają do utrzymania unijnego zakazu stosowania pestycydów, które mają szkodliwy wpływ na owady zapylające.

Podobnie jak my, wiele owadów potrzebuje porządnego snu, aby prawidłowo funkcjonować. Naukowcy ostrzegają jednak, że może odpoczynek może być niemożliwy, jeśli owady zostaną wystawione na działanie insektycydów neonikotynoidowych, najpowszechniej stosowanych na świecie środków owadobójczych.

Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu. Dwa badania przeprowadzone przez naukowców z Bristol's Schools of Physiology, Pharmacology and Neuroscience and Biological Sciences wykazały, że te środki owadobójcze wpływają na ilość snu pobieranego zarówno przez trzmiele, jak i muszki owocówki, co może pomóc nam zrozumieć, dlaczego owady zapylające znikają z przyrody.

- Badane przez nas neonikotynoidy miały duży wpływ na ilość snu zarówno much, jak i pszczół. Mniejsza ilość snu zaburzała codzienny rytm behawioralny i owady były wytrącane z normalnego 24-godzinnego cyklu dnia i nocy - wyjaśnił główny autor badania, dr Kiah Tasman, wykładowca w School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience.

Badania opublikowane 21 stycznia 2021 roku w Scientific Reports potwierdzają, że pestycydy mają podobny wpływ na mózg muszek owocówek. Środki owadobójcze nie tylko zaburzają 24-godzinny cykl dnia i nocy owadów, ale również obniża ich zdolność zapamiętywania.

- Zdrowy sen jest tak samo ważny dla zdrowia owadów, jak i ludzi - wyjaśnia dr James Hodge, profesor nadzwyczajny w dziedzinie neurologii w School of Physiology, Pharmacology and Neuroscience i główny autor badania nad muszkami owocówkami. - Umiejętność określania czasu jest ważna, bo pozwala określić, kiedy się obudzić i żerować. Jeśli owady nie mogą zasnąć, to wpływa na całe ich funkcjonowanie.

Naukowcy zauważają, że pszczoły i muchy mają bardzo podobne struktury mózgów. Dodają, że z powodu niedosypiania, owady mają poważne problemy ze zdobywaniem pożywienia. To z kolei może być kolejna odpowiedź na ich ciągle zmniejszającą się liczebność. Nie trzeba chyba przypominać, jak ogromna jest rola owadów zapylających. W związku z tym naukowcy apelują:

- Neonikotynoidy są obecnie zakazane w UE i mamy nadzieję, że sytuacja będzie się utrzymywać w Wielkiej Brytanii, gdy opuszczamy prawodawstwo UE.

