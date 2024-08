Przyznają się do problemów. Rosja szuka remedium

Jak zauważa portal Defense Express, usunięcie wspomnianych dział to szczególnie wymowna decyzja, gdyż Pancyr-SMD-E opiera się teraz na pociskach 57E6E, TKB-1055 lub ich połączeniu. Rosjanie pokazują w ten sposób, że działa kal. 30 mm nie sprawdzały się w walkach . "Powody rezygnacji z dział są dość ciekawe – to niska skuteczność ich ognia w przechwytywaniu bezzałogowców" – czytamy.

Analitycy z Defense Express podkreślają, że to "doskonały przykład poziomu, na jakim znajdują się niektóre rzekomo zaawansowane rozwiązania rosyjskie". Wynika to z faktu, iż konkurencyjne artylerie przeciwlotnicze są skuteczne przeciwko celom bezzałogowym (UAV). Sugeruje to więc, że Rosjanie nie byli w stanie stworzyć odpowiedniej broni tego typu, tak jak zrobiono to choćby w przypadku m.in. przeciwlotniczego Geparda.