Przyłbica czy maseczka? Tłumaczymy, jakie są ich wady i zalety

Minister zdrowia powiedział, że do zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych można używać tzw. przyłbic medycznych. Tłumaczymy, czym się różnią od maseczek i kiedy warto ich używać.

W kontekście ochrony przed koronawirusem nie można jednoznacznie powiedzieć, że przyłbica jest lepsza od maseczki lub odwrotnie. Obie mają swoje wady i zalety.

Jak wirus dostaje się do organizmu? Skąd się w ogóle wzięły przyłbice medyczne i dlaczego używa się ich podczas epidemii koronawirusa? Aby to wyjaśnić, najlepiej zacząć od sposobu, w jaki koronawirus SARS-CoV-2 dostaje się do organizmu człowieka. Może się to stać przez usta, nos lub oczy. W celu ochrony przed wciągnięciem koronawirusa z powietrzem przez nos lub usta stosuje się półmaski filtracyjne z oznaczeniem FFP2 lub FFP3. Natomiast oczy można ochronić goglami lub właśnie przyłbicą.

Przyłbice lub gogle w kontekście koronawirusa kojarzą się przede wszystkim z lekarzami i pracownikami medycznymi. Noszone przez nich mają przede wszystkich chronić oczy przed kontaktem z wirusem przenoszącym się drogą kropelkową. W praktyce mają zapobiegać kichnięciu lub kaszlnięciu chorego bezpośrednio w twarz lekarza lub pracownika medycznego. Przyłbice mają tą dodatkową przewagę nad goglami, że chronią większą część twarzy.

Szumowski: można używać przyłbic Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że obowiązek zakrywania twarzy i nosa w miejscach publicznych można realizować również za pomocą przyłbicy. Należy jednak pamiętać, że sam fakt jej założenia nie ochroni osoby noszącej w 100 procentach.

Lekarze i pracownicy medyczni oprócz przyłbic noszą także półmaski filtracyjne, które czasem jeszcze przykrywają maskami chirurgicznymi. Pierwsze chronią przed dostaniem się wirusa do organizmu z wdychanym powietrzem, a drugie chronią przed wydostaniem się go. W tym przypadku przyłbice stanowią drugą lub trzecią "linię obrony".

W przyłbicy wygodniej, ale wcale nie bezpieczniej Praktyczne różnice pomiędzy przyłbicą, a maseczka są dość oczywiste: w przyłbicy łatwiej się oddycha, a jeśli ktoś nosi okulary, to te nie parują, jak w przypadku noszenia maseczki; przyłbica jest też wielorazowa (wystarczy ją zdezynfekować), podczas gdy maseczki powinny być używane jednorazowo.

W kwestii skuteczności zatrzymywania wirusów sprawa nie jest już tak oczywista, bo wszystko zależy od warunków. Jeśli przyłbica ma osiągać ten sam cel, co maseczka, to jest w tym zdecydowanie gorsza. Przypominamy, że noszenie maseczek w miejscach publicznych ma powstrzymać osoby zakażone przed roznoszeniem wirusa, czyli zatrzymywać go w środku. Maska chirurgiczna (spełniająca normy) noszona zgodnie z zaleceniami (szczelnie zakrywająca usta i nos) będzie skuteczniejsza. W przypadku przyłbicy wirus wydostanie się po prostu bokami z wydychanym powietrzem.

Inaczej może być w kwestii ochrony osoby noszącej przed zakażeniem, bo maski chirurgiczne przed tym nie chronią. Ponadto maski w oczywisty sposób nie chronią oczu. Przyłbice też nie ochronią jednak tak skutecznie, bo wirus może dostać się "bokiem".

Najlepiej stosować maskę i przyłbicę Zastępowanie maski przyłbicą nie jest zalecane przez lekarzy. Dr Łukasz Rąbalski w programie specjalnym WP powiedział, że przyłbice są ważne "w kontekście bezpośrednim". - Jeśli ktoś na nas kichnie lub nakaszle (...) i kropelki śliny dostaną się tylko na przyłbicę, a my w tym momencie nie robimy wdechu i nie wprowadzimy tego od spodu przyłbicy, to to nas może ochronić - uznał lekarz.