Przyjrzeli się rosyjskim magazynom czołgów. Jasny sygnał dla świata

Z danych zbieranych przez twórców bloga Oryx, których celem jest dokumentowanie strat sprzętowych ponoszonych przez Rosję w konflikcie z Ukrainą, wynika, że najeźdźcy tracą prawie 100 czołgów miesięcznie. Chociaż ich przemysł zbrojeniowy pracuje pełną parą, to jest w stanie budować nie więcej niż 50 nowych czołgów miesięcznie. Luka od dłuższego czasu wypełniania jest starymi czołgami, które są przechowywane w magazynach i składach pod gołym niebem. Idzie to Rosjanom jednak coraz gorzej.

"Mając wystarczająco dużo pieniędzy, czasu i części zamiennych, prawdopodobnie uda się odnowić każdy zbiornik" – wyjaśnił analityk. Jednocześnie dodał, że głęboka renowacja, jaką często muszą przeprowadzać Rosjanie, jest niezwykle czasochłonna i kosztowna. Przechowywane T-72 są najpewniej w bardzo złym stanie i Rosjanie oszacowali, że bardziej opłacalne będzie przywrócenie do stanu używalności starszych, ale znacznie prostszych w budowie T-55 i T-62. Te maszyny są ciągle ściągane na front przez Rosjan .

Inny analityk, Richard Vereker, oszacował w maju br., że Rosjanie stracili w Ukrainie ponad 1200 czołgów T-72. Jak zaznaczył, należy pamiętać, że jest to stosunkowo rozbudowana rodzina czołgów obejmująca różne modele.

Jego zdaniem aktualnie najczęściej widywane są w Ukrainie warianty T-72B, które przy długości ponad 9,5 m oraz szerokości niespełna 7 m ważą ok. 44 t. Posiadają armatę kal. 125 mm o szybkostrzelności ok. 6-8 pocisków na minutę oraz dwa karabiny maszynowe - kal. 7,62 mm oraz kal. 12,7 mm. Ich zaletą jest nieco wyższy stopień ochrony (kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1) oraz przystosowane do wystrzeliwania szerszej gamy pocisków, w tym przeciwpancernych pocisków kierowanych.