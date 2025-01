Przyczyna otyłości u dzieci. Pojawia się jeszcze przed ciążą

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie "Environmental Research" pokazują, że dzieci kobiet narażonych na zanieczyszczenia powietrza przed poczęciem mają wyższy wskaźnik masy ciała (BMI) i są bardziej zagrożone otyłością. Wyniki te są efektem badań przeprowadzonych przez naukowców z Keck School of Medicine, University of South California, Duke University oraz Fudan University.

Naukowcy przeanalizowali dane od 5834 kobiet z Szanghaju, które odwiedziły kliniki ginekologiczno-położnicze. Zbierano dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły zawieszone PM2,5, PM10 oraz dwutlenek azotu (NO2), które są emitowane głównie przez samochody. Wykorzystano zaawansowane modele uczenia maszynowego do oszacowania ekspozycji na te substancje.

- Te wyniki wskazują, że trzy miesiące przed poczęciem dziecka to ważny okres i że osoby, które planują je mieć, powinny podejmować wówczas kroki, które zmniejszą ich ekspozycję na zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie ryzyko otyłości u potomka - mówi główny autor badania dr Jiawen Liao z Keck School of Medicine.