Przez wirus z Wuhan loty do Chin są wstrzymywane. Jednak LOT dalej lata

Epidemia koronawirusa obejmuje już niemal całe Chiny. W związku z tym wiele linii lotniczych decyduje się zawiesić loty do Państwa Środka. Inne, podobnie jak LOT, nadal będą latać, ale podejmując szczególne środki ostrożności.

Nie wszystkie kraje decydują się ściągać swoich obywateli do domów. Do tej grupy należą m.in. Niemcy, którzy udostępnili specjalne informacje o objawach choroby oraz sposobach jej zapobiegania. Informacje te pojawiły się na lotniskach i skierowane są do osób podróżujących do i z Chin.