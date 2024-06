Przeszukiwali dno Oceanu Spokojnego. Ich wzrok przykuło niewielkie stworzenie

Zimne wysięki zostały odkryte na głębokości 2 836 metrów. Są to obszary, gdzie węglowodory, takie jak metan, tworzą bąbelki na dnie oceanu. Znalezienie tych rekordowych wysięków zajęło ponad 12 godzin i wymagało korzystania z danych do mapowania dna morskiego. Wszystkie dowody wskazują, że są to wysięki metanu, zjawisko znane z obszarów subdukcji, gdzie zderzają się dwie płyty tektoniczne. Metan jest cennym z punktu widzenia głębinowych zwierząt, takich jak małże, homary i rurkowce, ponieważ odżywia bakterie stanowiące część ich diety.