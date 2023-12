Na Enceladusie mogłoby istnieć życie? Znaleziono kolejne dowody

Na podstawie analizy danych z sondy Cassini, naukowcy stwierdzili obecność cząsteczek, które są kluczowe w procesie powstania życia, oraz tajemniczej energii, która jest niezbędna do jego podtrzymania. Te odkrycia zostały opublikowane w Nature Astronomy.

Od momentu, gdy w lipcu 2004 roku sonda Cassini stała się pierwszym sztucznym satelitą Saturna, przesłała na Ziemię setki gigabajtów danych. Te dane posłużyły jako podstawa dla tysięcy prac naukowych, a informacje z misji wciąż są wykorzystywane do nowych odkryć.

Autorzy badania odkryli dowody na obecność cyjanowodoru, który jest kluczowym składnikiem dla powstania życia. Aminokwasy są niezbędne do powstania i istnienia życia w znanej nam formie, a cyjanowodór jest jednym z najważniejszych składników w procesie formowania się aminokwasów. Cząsteczki cyjanowodoru można łączyć ze sobą na wiele sposobów, co sprawia, że autorzy badania nazwali ten związek chemiczny "szwajcarskim scyzorykiem" wśród metabolitów pośrednich, które biorą udział w biosyntezie aminokwasów.

Naukowcy ustalili również, że pod lodową powierzchnią Enceladusa znajduje się źródło energii chemicznej, które jest nieznane nauce. Źródło to składa się ze związków organicznych, w tym tych, które na Ziemi służą jako paliwo dla organizmów. Najnowsze odkrycia wskazują, że wewnątrz Enceladusa, który jest siedem razy mniejszy od Księżyca, może uwalniać się znacznie więcej energii chemicznej niż wcześniej sądzono. To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo powstania życia, jego podtrzymania i reprodukcji.

"Enceladus wydaje się spełniać podstawowe wymagania do powstania życia. Teraz mamy także pojęcie o tym, jak złożone biomolekuły mogą się tam tworzyć i jakie procesy mogą poprzedzać ich powstanie" - powiedział biofizyk Jonah Peter, doktorant na Uniwersytecie Harvarda, który przeprowadził większość badań w kalifornijskim laboratorium NASA. Peter dodał, że szczególnie interesujące było odkrycie cyjanowodoru na księżycu Saturna. "Jego obecność to punkt wyjścia dla większości teorii dotyczących pochodzenia życia" - tłumaczył.

Prace Jonaha Petera i jego kolegów dostarczają dowodów na istnienie na Enceladusie źródeł energii chemicznej, które są silniejsze niż metanogeneza. Potwierdza to obecność utlenionych związków organicznych, które zostały znalezione przez badaczy.

"Jeśli metanogeneza jest pod względem uwalnianej energii jak mała bateria do zegarka, źródło energii w oceanie Enceladusa to raczej akumulator samochodowy. Nasze badania wskazują, że ten ocean byłby w stanie dostarczyć dużej ilości energii każdemu życiu, które by się tam pojawiło" - wyjaśnił astrobiolog i planetolog dr Kevin Hand z Laboratorium Napędu Odrzutowego, współautor badania.