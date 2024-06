Odkrywają tajemnice oceanicznych głębin. Rzadki okaz zarejestrowany na wideo

Badacze uważają, że populacja kałamarnic jest stosunkowo liczna w głębinach oceanów. Jednak zwierzęta te są nieco tajemnicze ze względu na to, że rzadko można je zobaczyć żywe. Jeszcze rzadsze jest dostrzeżenie samicy pielęgnującej swoje jaja, a dokładnie to zarejestrował na nagraniu zdalnie sterowany pojazd podwodny należący do Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI).