"Przekonujący posłaniec". Ukraińcy używają potężnej armaty 2S7 Pion

Żołnierze artylerii z zaangażowaniem i profesjonalizmem wysyłają okupantom "uzasadnioną opinię" na temat ich przestępczych działań – przekazała na Facebooku Operacja Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. We wpisie zasugerowano, aby obrońcy użyli "przekonującego posłańca" w postaci artyleryjskich zestawów 2S7 Pion. Wyjaśniamy, co to za broń.