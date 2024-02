Prywatna firma ruszyła na podbój Księżyca. Jej lądownik wystrzelił SpaceX

Na Florydzie, doszło do wystrzelenia lądownika księżycowego Odyseusz, który jest dziełem firmy Intuitive Machines z Houston. Jest to przełomowy moment, bowiem jest to pierwsza próba wysłania prywatnego statku kosmicznego na Księżyc, a także pierwsza od pięćdziesięciu lat próba amerykańskiego lądowania na Srebrnym Globie.