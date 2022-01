Protesty w Kazachstanie. Rosja wysyła żołnierzy

Decyzja o wysłaniu żołnierzy do Kazachstanu została podjęta przez Radę Bezpieczeństwa Zbiorowego ODKB (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym). Przypomnijmy, że ODKB jest również sojuszem wojskowym, do którego należą Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan i Tadżykistan. Państwa wchodzące w skład tej organizacji są zobowiązane do udzielania pomocy pozostałym członkom, jeśli tylko znajdą się oni w stanie zagrożenia.