Prawdziwa rzeź Rosjan. Ostania doba była dla nich koszmarem

Z raportów publikowanych systematycznie przez ukraińskie siły zbrojne wynika, że ostatnia doba przyniosła Rosjanom duże straty wśród żołnierzy oraz sprzętu. Śmierć poniosło prawie 800 żołnierzy, a do grona zniszczonego sprzętu Ukraińcy przypisali aż 16 kolejnych czołgów i 55 pojazdów opancerzonych, a także pięć systemów artyleryjskich oraz cztery drony.

Ukraiński portal Defence Express zwrócił uwagę na dane opublikowane przez jednego z analityków i badaczy OSINT, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami na platformie społecznościowej X (dawny Twitter). Z przeprowadzonej przez niego analizy na podstawie dostępnych informacji i zdjęć satelitarnych wynika, że Rosjanom mocno skurczyły się zapasy systemów artyleryjskich 2S9 Nona-S.

W 2021 r. Rosjanie posiadali łącznie ponad 400 systemów Nona-S w swoich magazynach. Obecnie ich liczba spadła do ok. 286, czyli w ciągu niespełna dwóch lat wojny w Ukrainie najeźdźcy musieli reaktywować ok. 130 tych systemów. To ok. 31 proc. całych zapasów.

Według Military Balance w 2022 r. Rosjanie mieli w swoich bazach ok. 500 sztuk 2S9 Nona-S. Niewykluczone, że ok. 80 kolejnych tego typu pojazdy jest ukrywanych w miejscach niewidocznych z satelity (np. pod dachami budynków). Sugeruje to, że stan posiadania Rosjan jest nieco większy. Z drugiej strony można zastanawiać się, w jakim stanie są jednostki przechowywane pod gołym niebem. Nie wszystkie muszą nadawać się do natychmiastowego użycia.

Chociaż 2S9 Nona-S to sprzęt pamiętający czasy ZSRR wciąż cieszy u Rosjan dobrą opinią. Jest w stanie wyrządzać Ukraińcom duże straty, ponieważ wykorzystuje armatę kal. 120 mm. W zależności od zastosowanych pocisków może razić cele na dystansie od kilku do nawet kilkunastu km. Poza tym jest to artyleria samobieżna, gąsienicowa trakcja i silnik o mocy 240 KM pozwalają załodze na łatwe przemieszczanie się nawet w trudnym terenie.

O problemach Rosjan z systemami artylerii zdaniem analityków świadczą również coraz częściej pojawiające się na froncie jednostki, których wcześniej Rosjanie nie używali. Zarejestrowano już pojawienie się w Ukrainie rzadkiego moździerza 2S31 Wena, a ostatnio nowego systemu artyleryjskiego 2S40 Floks.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski