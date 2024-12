Admirał Samuel Paparo podczas Reagan National Defense Forum poinformował o możliwości transferu rosyjskich myśliwców MiG-29 i Su-27 do Korei Północnej. Nie podał jednak, o jaką liczbę maszyn może chodzić. Decyzja jest następstwem wysłania 12 tys. północnokoreańskich żołnierzy do Ukrainy, gdzie mają wspierać rosyjską armię. Według Paparo, żołnierze nie są aktywnie zaangażowani w walkę, ale rozmieszczono ich w jej strefie.

Jego zdaniem Korea Północna prawdopodobnie oczekuje jeszcze innego wsparcia ze strony Rosji. Paparo wspominał o technologiach związanych z rakietami balistycznymi, okrętami podwodnymi, czy obroną przeciwlotniczą. Ich pozyskanie, znacząco wzmocniłoby pozycję wojskową Pjongjangu w regionie. Dowódca sił USA w Indo-Pacyfiku zaznaczył również, że starzejące się MiG-29 i Su-27 nie są nowymi myśliwcami piątej generacji, ale to nadal "groźne" maszyny. Co o nich wiadomo?

MiG-29, znany również jako "Fulcrum" , jest jednym z najbardziej znanych myśliwców wielozadaniowych produkcji radzieckiej, które wprowadzono do użytku w latach 80. Samolot ten jest wyposażony w dwa silniki Klimow RD-33, co pozwala na uzyskanie maksymalnej prędkości około 2,25 Macha. Jego zasięg operacyjny wynosi do 1,5 tys. km, a pułap operacyjny to około 18 tys. m.

MiG-29 charakteryzuje się wysoką zwrotnością i jest wykorzystywany przede wszystkim do zadań obrony powietrznej i wsparcia lotniczego. Może być również używany do działań szturmowych, dzięki możliwości przenoszenia różnorodnych rodzajów uzbrojenia, w tym rakiet powietrze-powietrze i powietrze-ziemia.

Su-27, często nazywany "Flanker", to kolejny flagowy myśliwiec radzieckiej konstrukcji, stworzony do przewagi powietrznej i używany głównie do przechwytywania i walki z innymi samolotami wroga. Jest znany ze swojej doskonałej manewrowości oraz możliwości działania na dużych wysokościach. Su-27 osiąga maksymalną prędkość 2,35 Macha i ma zasięg przekraczający 3 tys. km z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Duży zasięg operacyjny i zwrotność czynią go idealnym wyborem do długodystansowych misji obronnych i ofensywnych.