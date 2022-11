Poznań dla IT i nowych technologii

Czy stolica Wielkopolski staje się stolicą IT? Co łączy Poznań i nowe technologie? I dlaczego to właśnie tam powstał hub kwantowy? Okazuje się, że Poznań to nie tylko tętniące życiem miasto, ale także jeden z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, który oferuje coraz więcej możliwości. To także region o najniższej stopie bezrobocia w Polsce, dzięki stale rozwijającemu się rynkowi pracy. W końcu to miejsce, które zyskuje na atrakcyjności zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców z branży IT. Także tych zagranicznych.

Sektor usług nowoczesnych w Poznaniu to obecnie 134 centra serwisowe, ok. 24 000 pracowników, 86 centrów IT, ok. 9 500 pracowników. To pokaźne liczby, do których należy dodać także 150 firm zajmujących się technologiami informatycznymi (dane własne Miasta Poznania). — Pracodawcy IT w Poznaniu kontynuują rozwój, powiększają zespoły i realizują nowe projekty. Dostrzegając znaczenie nowoczesnych technologii, w Strategii Rozwoju Miasta 2020+ postawiliśmy sobie za cel ich rozwój, ponieważ wiemy jak ogromne znaczenie mają dla innowacyjnej gospodarki. Niezmiennie cieszy nas, że Poznań jest wyróżniany przez inwestorów z sektora IT, a kolejne projekty stanowią dowód na to, że warto tutaj inwestować — mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania.

Poznań Miastem Przyjaznym dla Biznesu

Wykwalifikowanych specjalistów IT kształci się na miejscu na prawie 25 kierunkach z branży. Przyciąga ich świetna lokalizacja i warunki życia, a także perspektywy rozwoju na przyszłość. Miasto Poznań to jednak coś więcej. W 2022 roku zyskało miano Miasta Przyjaznego dla Biznesu. To wyróżnienie wskazujące na rolę wsparcia władz samorządowych w rozwoju nowych technologii. Następnie zdobyło wyróżnienie w rankingu fDi Intelligence – Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości. Poznań doceniają mieszkańcy oraz eksperci biznesowi. W 2020 roku Organizacja Best European Destinations umieściła je, jako jedyne polskie miasto, w rankingu najlepszych miejsc do życia, pracy i inwestowania.

Żyjąc w Poznaniu, można odkryć wiele sposobów spędzania wolnego czasu — od tego na łonie natury, w parkach, lasach, nad jeziorami czy rzeką, przez zwiedzanie licznych zabytków, aż po dostęp do rozrywki i kultury niemal na każdym kroku. Nieważne czy chcesz odwiedzić ciekawe miejsce, wziąć udział w festiwalu, dołączyć do klubu sportowego czy dobrze zjeść. Wszystko to masz na wyciągnięcie ręki.

Poznań stolicą branży IT z pierwszym hubem kwantowym w Polsce

Miasto daje duże perspektywy rozwoju branży IT. Dowodem na to są liczne społeczności działające wokół nowoczesnych technologii. Najpopularniejsze meetupy i konferencje w regionie to: Geek Girls Carrots, Code for Poznań, PyRa, JUG Poznań, Agile Open Space, meet.js Poznań, DevOps Days czy Pozitive Technologies – bezpłatna konferencja łącząca świat IT i biznesu, skierowana do specjalistów wykorzystujących na co dzień najnowsze osiągnięcia nowych technologii, która powstała w 2019 roku z inicjatywy Miasta Poznania oraz poznańskich firm technologicznych. – Zainteresowanie tematem nowych technologii z roku na rok rośnie. Konferencje to najlepsza okazja do spotkań, rozmów i budowania branżowych relacji, a w efekcie dotarcia do specjalistów i zainteresowania ich ofertą Poznania jako liczącego się ośrodka technologicznego. A społeczność Pozitive Technologies pokazuje, jak w branży IT skutecznie budować wartość wokół wymiany wiedzy i doświadczeń – podkreśla Tomasz Orzechowski, producent wydarzenia, członek Rady Programowej. To wszystko miejsca, gdzie każdy może znaleźć przestrzeń do stawiania dalszych kroków w karierze i zdobywania nowej wiedzy. Organizatorzy doceniają Poznań jako miasto przyjazne tego rodzaju działaniom. Władze samorządowe natomiast dążą do tego, żeby miasto stawało się symbolem rozwoju. Firmy te inicjatywy wspierają. – Cieszymy się, że możemy być partnerem konferencji Pozitive Technologies, która pokazuje potencjał Poznania jako miasta nowoczesnych technologii, łączącego dwa światy: biznesu i edukacji – mówi Jakub Masłowski, Dyrektor Technologii w Żabka Future.

To nie przypadek, że pierwszy hub kwantowy IBM Quantum Hub powstał właśnie tam. A powstał, by rozwijać innowacyjne technologie obliczeń kwantowych i pracować nad ich praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach, nie tylko nauki, ale także życia każdego z nas. Nowe zastosowania obliczeń kwantowych mogą bowiem zrewolucjonizować tworzenie materiałów czy leków, ale także służyć na większą skalę w przemyśle.

Poznań współpracuje z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym już od 26 lat, od kiedy to podpisane zostało porozumienie w celu współtworzenia społeczeństwa informacyjnego. W 1998 roku uruchomiono z kolei Miejski Informator Multimedialny, a w 2021 roku PCSS wraz z Biurem Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa wdrożyło szereg usług zmierzających w kierunku transformacji cyfrowej (dane własne Miasta Poznania). Dowodzi to nie tylko odpowiedniego podejścia do rozwoju, ale także proaktywności poznańskich władz.

– Przez lata obserwowaliśmy Zachód, próbując zmniejszyć dystans, dzielący nas od tamtejszych rozwiązań biznesowych i naukowych. Dzisiaj możemy być nie tylko w pewnych obszarach najlepsi, ale nawet pierwsi – mówił podczas podpisywania umowy Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta Poznania. – Możemy być dumni, że to Poznań po raz kolejny jest miejscem, w którym coś się zaczyna. A nie mam wątpliwości, że zaczyna się coś wielkiego – podkreślił prezydent.

Potencjał miasta dostrzegają również firmy, które wybrały je na swoją siedzibę i to właśnie tam budują potężne biznesy, znajdują wykwalifikowanych pracowników i rozwijają się nawet na rynki zagraniczne.

W Poznaniu swoje biuro rozwija na przykład Visa, zatrudniając programistów, architektów i inżynierów DevOps. Firmie zależy na ciągłym wprowadzaniu innowacji, by metody i kanały płatności były lepsze i bardziej dostępne dla wszystkich. Inżynierowie Visa pracujący w Poznaniu mają bezpośredni wpływ na rozwiązania, które zapewniają dostęp finansowy milionom ludzi na całym świecie i umożliwiają przepływ pieniędzy. Firma splata najlepsze w swojej klasie możliwości handlu elektronicznego i płatności mobilnych z architekturą opartą na chmurze, łącząc ze sobą kupujących i sprzedawców.

Jedną z najbardziej innowacyjnych firm pochodzących z Poznania jest Żabka. To właśnie w tym mieście 24 lat temu pojawiły się pierwsze sklepy tej sieci i to w nim firma rozwija nowe technologie i zatrudnia szerokie grono ekspertów, m.in. z dziedziny BIG DATA i sztucznej inteligencji.

– Większość z innowacyjnych rozwiązań, które rozwija Żabka, tworzymy i pokazujemy najpierw właśnie w stolicy Wielkopolski, przy współpracy polskich i międzynarodowych partnerów technologicznych. To w Poznaniu stworzyliśmy jedną z najpopularniejszych w Polsce aplikacji mobilnych, czyli Żappkę, otworzyliśmy pierwszy sklep autonomiczny Żabka Nano, a niedawno uruchomiliśmy Żabkę Eko Smart, czyli pierwszy w Polsce sklep łączący ekologię z technologią – mówi Jakub Masłowski, Dyrektor Technologii w Żabka Future.

Działa to także w drugą stronę. Pracodawcy spoza granic naszego kraju widzą dużą szansę na powodzenie swoich projektów właśnie w Poznaniu i to miejsce wybierają jako swoją destynację.

Poznań stolicą gamingu i branży kreatywnej

Co ciekawe, miasto rozwija się także mocno w kwestii gamingu i branży kreatywnej. Warto zwrócić uwagę na eN Studios, PGA (Poznań Game Arena) czy chociażby GIC (Game Industry Conference). To projekty, które skupiają społeczności, chcące poszerzać horyzonty w tych tematach i dające im właśnie taką możliwość.

eN Studios to miejsce, gdzie nawet najbardziej śmiałe pomysły można przekuć w zrealizowane projekty, a pracę w kreatywne i inspirujące doświadczenie. Miejsce podzielone jest na cztery strefy tematyczne/produktowe: Office i Cowork, Audio – studio nagrań dźwięku, Film i Foto – dwa studia 120 i 300 metrów pod produkcję obrazu, Gaming – sala Performance Capture łącząca możliwości nagrywania obrazu Motion Capture z synchronicznym nagraniem dźwięku. Nawet najbardziej wymagające osoby znajdą tu przestrzeń dla siebie.

Poznań Game Arena to największe w Polsce i tej części Europy targi gier komputerowych i rozrywki multimedialnej, organizowane zarówno dla branży, jak i indywidualnych zwiedzających. PGA mają już kilkunastoletnią historię, którą zbudowali z fanami sprzętu, produkcji i multimediów gamingowych. Od 2004 roku Poznań staje się stolicą gier komputerowych, a same targi przyciągają nie tylko dziesiątki tysięcy fanów, ale także najlepszych producentów i firmy tworzące świat gier i rozrywki multimedialnej. Organizatorzy widzą, jak duże potrzeby mają coraz bardziej wymagający odbiorcy pojawiający się na rynku pod tym kątem.

Game Industry Conference (GIC) to z kolei coroczne spotkanie profesjonalnych producentów gier komputerowych w Poznaniu. Zjazd podzielony jest zwykle na część ekspozycyjną, spotkania networkingowe oraz wykłady i dyskusje prowadzone przez zawodowych twórców gier komputerowych na tematy takie jak: audio, biznes, game design, grafika, programowanie, produkcja, PR i marketing. Poznań to miasto, które widzi potrzeby i kierunki, w jakich zmierza dzisiejszy świat i na nie odpowiada. Stwarza tym samym doskonałe warunki do rozwoju na wielu płaszczyznach.

Poznań to miasto inteligentne

Miasto Poznań docenia i buduje także ideę smart city. Władze planują i działają mądrze, aby miejsce to dobrze funkcjonowało i dawało perspektywy na przyszłość. Na podstawie światowych trendów w dobrze zarządzanych, przyjaznych miastach, Poznań wybrał ścieżkę, która wskazuje ciągłe rozbudowywanie modeli smart city. Koncepcja Inteligentnych Miast narodziła się, kiedy nowe technologie umożliwiły maksymalną optymalizację i mechanizację takich metropolii. Miasto to jednak przede wszystkim ludzie. Dlatego w modelu smart city Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Poznań stał się miejscem przyjaznym, nowoczesnym, bezpiecznym i wygodnym.

Warto odwiedzić Poznań i zobaczyć, jak miasto to zmienia się w czasie, ile nowych inwestycji w nim powstaje i jak duże stwarza możliwości. Stolica Wielkopolski stała się doskonałym miejscem do życia i dla biznesu, a ogrom kierunków, w których się rozwija daje wybór każdemu. A może Ty również odnajdziesz swój fyrtel w Poznaniu?